As - Bij een zwaar verkeersongeval in As is donderdagavond rond 18.15 uur een motorrijder om het leven gekomen.

Het liep tijdens een inhaalmanoeuvre mis op de Hoogstraat in As. De motorrijder ging van de rijbaan af, kwam in aanrijding met een omheining en belandde uiteindelijk tegen een boom. De lokale politie CARMA deed de nodige vaststellingen. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.