Kevin De Bruyne scoort heerlijke vrije trap in levensbelangrijke match voor de titel

Kevin De Bruyne heeft zijn status als man van het seizoen bij Manchester City nog wat meer in de verf gezet. Op bezoek bij Chelsea, een wedstrijd die zijn ploeg absoluut moet winnen om Liverpool van de titel te houden, trapte hij City vanuit het niets weer in de wedstrijd met een magistrale vrije trap. Een ‘vallende’ bal, die snel aan hoogte won en net voor doel nog een fikse duik maakte. Recht in de winkelhaak. Voor Kevin De Bruyne was het al zijn tiende doelpunt van het seizoen.