Voorzitster doet racistische uitspraak tijdens online gemeenteraad: “Excuseer, mijn micro stond nog op”

Grimbergen - Heel wat verontwaardigde reacties donderdagavond tijdens de online gemeenteraad in Grimbergen. Gemeenteraadsvoorzitter Martine De Coppel (Vernieuwing) liet zich een racistische uitspraak ontvallen tijdens de vraag van een ander raadslid. ‘...Alle vreemden weg...’ was er op de achtergrond te horen. “Het enige wat we als commentaar kregen was “excuseer, mijn micro stond nog op”, zegt oppositieraadslid Kirsten Hoefs (CD&V) verbolgen.

“Dit is een domme uitschuiver waarvoor Martine zich meermaals excuseerde”, zegt schepen Bart Laeremans (Vernieuwing) die even kort reageerde. “Ze kan nu zelf niet reageren. Dit was fout, absoluut niet gericht naar iemand, maar het gebeurde. Wie doet al eens geen ongelukkige uitspraak, dit was niet gemeend.”

De reacties op sociale media lieten niet op zich wachten. Zowel Jelle De Wilde (CD&V) en Katrien Le Roy (Groen) vroegen om excuses van de voorzitster. Maar dat excuus was ‘dat de micro nog aan stond’.

Eddy Boelens (Groen) merkte tijdens de livestreaming via ‘MS-Teams’ op dat “we nu weten hoe u over Strombeek denkt”. Daarmee kadert Boelens de discussie, met name dat de meerderheid de bibliotheek en OCMW-diensten verhuist naar de vleugel naast het Grimbergse gemeentehuis.