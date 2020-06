Antwerp juicht: topschutter Dieumerci Mbokani verlengt met één seizoen

Heel Antwerp haalt opgelucht adem. Dieumerci Mbokani (34) blijft dan toch op post. De Congolese topschutter bereikte gisteravond een akkoord voor één extra seizoen.

Mbokani hoopte op een tweejarige verbintenis, maar neemt net als vorig jaar vrede met één – uiteraard dikbetaald – seizoen. Hij genoot de voorbije maanden veel buitenlandse interesse, onder meer vanuit China en het Midden-Oosten, maar oordeelde uiteindelijk dat het – mede door de onzekerheid rond het coronavirus – beter was om in België bij zijn familie te blijven. En bij Antwerp, waar hij al twee jaar lang geliefd is en een speciale band heeft met Luciano D’Onofrio. De sportieve baas vloog gisteravond hoogstpersoonlijk naar Monaco – waar de spits al maanden in zijn tweede verblijf vertoefde – om tot een akkoord te komen.

Trainer Ivan Leko zal blij zijn met het nieuws, ook omdat Mbokani vorig seizoen al onder contract lag en hij dus mag meedoen in de bekerfinale tegen Club Brugge. Op stage in Duitsland zal hij zijn conditie opbouwen, al zat hij in Monaco uiteraard niet stil. En ook al wordt hij in november 35, hij wil komend seizoen opnieuw vlammen. Hij zit aan 38 goals in 69 wedstrijden voor de Great Old, maar daar kunnen er nog een pak bijkomen. Wie weet gaat hij nóg meer tot zijn recht komen in het offensievere voetbal van Leko.

Met Mbokani die verlengt is er duidelijkheid over alle spelers die einde contract waren op de Bosuil.