Verlieslatende ‘coronamatchen’, wat heb je daar aan? Onze voetbalreporter maakt de rekening voor KV Oostende: “Het wordt een kluwen”

De clubs in 1A zijn blij dat er vanaf augustus opnieuw met beperkt publiek mag worden gevoetbald. Geen lege tribunes, maar tenminste wat sfeer en animo. Alleen vergt zo’n coronamatch veel planning en loopt de kostprijs om zo’n match te organiseren hoger op dan bij een normaal competitieduel met publiek. Tot 10.000 euro meer. Dat stellen we vast op bezoek bij KV Oostende. “En dat terwijl de inkomsten van de clubs dalen.”

Het stadion van KV Oostende ademt weer voetbal uit. De grasmat is opnieuw ingezaaid en de terreinverzorgers maaien het gras. We gaan in de tribune zitten en kijken om ons heen: lege stoelen. Zo zal het ...