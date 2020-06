Simon Deli is terug in Brugge (met de hulp van Racing Genk)

Als er in extremis geen obstakels zijn opgedoken, zijn de Afrikaanse spelers Eboue Kouassi, Pierre Desiré Zebli (RC Genk) en Simon Deli (Club Brugge) afgelopen nacht vanuit Ivoorkust in België toegekomen. Door het coronavirus zaten zij vast in hun thuisland Ivoorkust. Tot gisteren dus. RC Genk kreeg toestemming van de autoriteiten in Ivoorkust om een privévlucht te organiseren, Club Brugge sprong mee op de vlieger. Zo konden Eboue Kouassi, Pierre Desiré Zebli en ­Simon Deli omstreeks 16 uur Belgische tijd opstijgen vanaf de luchthaven Félix-Houphouët-Boigny in Abidjan. Na een tussenstop in Barcelona konden zij doorvliegen naar Zaventem, waar ze behoudens oponthoud kort voor middernacht zijn gearriveerd.