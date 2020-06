Officieel: coronavirus deelt transferperiode in twee delen

Het is nu officieel. Er komen ook in ons land twee zomertransferperiodes. De eerste loopt van 7 juli tot 31 augustus. De data van de tweede periode liggen nog niet vast. Corona heeft dus een verregaande invloed op de zomermercato.

Net als in een aantal andere landen zal de transferperiode worden opgesplitst in twee delen. De eerste vangt aan op 7 juli en loopt tot en met 31 augustus. Voor de precieze data van de tweede periode wordt gekeken naar de FIFA. Die zal een viertal weken duren en eindigen in de buurt van 5 oktober. Zo worden alle Europese landen gelijkgeschakeld en lopen de Belgische clubs niet het gevaar dat ze nog spelers verliezen aan buitenlandse clubs, zonder dat ze zelf nog de kans krijgen om een alternatief binnen te halen.