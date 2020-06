Expert in ventilatie: “Ik zou niet vliegen. Mondmaskers zijn niet genoeg”

Professor bouwfysica aan de KU Leuven en TU Eindhoven Bert Blocken, gespecialiseerd in ventilatie, heeft in ‘Terzake’ gewaarschuwd dat onzichtbare minuscule druppeltjes mogelijk het coronavirus verspreiden. Blocken pleit daarom alvast voor goede ventilatie. En die is volgens hem niet mogelijk op een vliegtuig.

Wetenschappers onderzoeken nog volop of het coronavirus niet alleen verspreid wordt door druppels speeksel, maar ook door aerosolen. Dat zijn de onzichtbare, minuscule druppeltjes die we in- en uitademen en door de lucht bewegen. Als we sporten of roepen, verspreiden we er meer van, verklaarde Bert Blocken donderdagavond in ‘Terzake’.

Bert Blocken. Foto: VRT

Volgens professor Blocken is het plausibel dat die aerosolen een aantal massabesmettingen verklaren. Als de aerosolen zich in een ruimte opstapelen door gebrekkige ventilatie en een bepaalde concentratie bereiken, is volgens Blocken zo’n massabesmetting mogelijk. Bij andere virussen speelden aerosolen in het verleden ook een belangrijke rol.

Blocken onderzoekt alvast hoe apparaten de lucht kunnen filteren en aerosolen uit de lucht kunnen halen, maar intussen pleit hij voor goede ventilatie. Niet met airco of een ventilator, waarbij de lucht verplaatst en gemengd wordt, maar met het binnenbrengen van buitenlucht. Zelfs in stadions en op festivalweides kunnen de aerosolen nog als een wolk blijven hangen, dus is zeer goede luchtverplaatsing nodig.

“Niet op vliegtuig”

Maar zo’n goede ventilatie is onmogelijk op een vliegtuig. “Ze blazen lucht in via de bagagevakken en er wordt heel veel gemengd. En daardoor kan je nooit zeggen: op deze plek zijn alle aerosolen verwijderd. Ze worden verdund, maar nooit nul”, legt Blocken uit in ‘Terzake’.

Professor Blocken zou dan ook niet vliegen deze zomer. “Ik zou het wel doen als alle mogelijke maatregelen toegepast worden, zoals plexiglasschermen tussen de passagiers. Want je kunt wel mondmaskers dragen, maar als de persoon naast je in slaap valt, gaat dat masker gegarandeerd afvallen.”