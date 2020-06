Pakistaanse premier noemt Bin Laden een “martelaar”

De Pakistaanse premier Imran Khan krijgt kritiek in eigen land omdat hij de vroegere leider van terreurgroep Al Qaeda, Osama bin Laden, een “martelaar” heeft genoemd. Bin Laden werd in 2011 in Pakistan gedood door Amerikaanse elitetroepen.

Khan deed zijn uitspraak in het parlement, waar hij het onder meer had over de moeilijke relatie tussen de VS en Pakistan na de dood van Bin Laden. “Onze bondgenoot doodt iemand in ons land zonder ons op de hoogte te brengen”, zei de premier, die sprak van een “vernedering” voor vele Pakistani.

Opposanten van de regering hebben al verontwaardigd gereageerd en ook buiten de politiek valt kritiek te horen. “Moslims over de hele wereld vechten tegen de discriminatie die ze vanwege het recente terrorisme moeten ondergaan. En onze premier maakt de situatie erger door Osama bin Laden een martelaar van de islam te noemen”, zegt mensenrechtenactiviste Meena Gabeena op Twitter.