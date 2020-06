Na Nederlands bondscoach Ronald Koeman moet nu ook broer Erwin (ex-KV Mechelen) zware hartoperatie ondergaan

Op 3 mei onderging de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman een hartkatheterisatie, nadat hij in allerijl naar het ziekenhuis werd overgebracht. Bijna twee maanden later is broer Erwin aan de beurt. Ook bij de ex-speler van onder andere KV Mechelen werden vernauwingen in de bloedvaten rond zijn hart vastgesteld.

De problemen bij Erwin Koeman kwamen aan het licht tijdens een onderzoek dat door hemzelf was aangevraagd. Hij had nochtans geen directe klachten en stond tot afgelopen jaar nog op het veld als trainer en voetbalde tot voor kort zelf ook nog in een vriendenploegje bij een amateurclub. In de familie aan de kant van zijn vader zijn echter al meerdere personen overleden door hartfalen en zijn broer Ronald kreeg onlangs een hartinfarct.

“Men is er op tijd bij en dat is geruststellend”

De gezondheidssituatie van de 58-jarige gewezen Nederlandse international is nu echter zo ernstig dat hij vrijdag al een openhartoperatie of bypassoperatie moet ondergaan. Al hebben artsen hem verzekerd dat hij opnieuw zal herstellen, zo klinkt het bij De Telegraaf. “Men is er op tijd bij en dat is geruststellend”, zegt de speler die net als Ronald deel uitmaakte van het Nederlands Elftal dat in 1988 Europees kampioen werd.

Koeman was al in contact met specialisten voordat zijn broer Ronald op 3 mei na het wielrennen een hartinfarct kreeg en naar het ziekenhuis in Amsterdam moest worden afgevoerd. Daar werden twee stents geplaatst om vernauwingen in de bloedvaten weer te verwijden.

“In mijn geval kan dat niet. De vernauwingen zien er anders uit en dat vereist dat er een techniek voor een bypass wordt toegepast”, legt Koeman uit in de krant. Hij zegt niet geheimzinnig te willen doen over de ingreep en daarom ermee naar buiten te zijn gekomen. In het geval van Ronald waren de media al op de hoogte voordat alle familie was ingelicht en in paniekverhalen over zijn gezondheid zegt Erwin geen trek te hebben.

De Nederlander speelde in zijn carrière voor FC Groningen, PSV en KV Mechelen. Met Malinwa won hij eind jaren 80 de Belgische titel, Europacup II en de Europese Supercup. Hij werd ook Europees kampioen met Oranje. Nadien ging hij als trainer aan de slag. Hij coachte onder anderen Feyenoord, RKC en Hongarije. Zijn laatste job was die van bondscoach van Oman, tot december 2019.

Erwin Koeman (rechts) in zijn glorieperiode bij KV Mechelen. Foto: Photo News

In de familie

Broer Ronald werd begin mei met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar twee stents werden geplaatst. “Het is eigenlijk heel snel gegaan. Ik kwam thuis om kwart voor vier ‘s middags en volgens mij lag ik iets over half vijf in het ziekenhuis”, vertelde de gewezen international.

Hij viel naar eigen zeggen niet uit de lucht met zijn hartproblemen en had al een afspraak gepland, maar die werd door de coronacrisis verplaatst. “Mijn vader is ooit gestorven toen hij 75 was door een hartstilstand. Het is bekend dat er in de familie Koeman hartproblemen zijn.”

