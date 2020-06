“Franky Van der Elst hoorde wekenlang niets en voelde zich stilaan een idioot”

Nog goed dat hij bij zijn koffie op De Platse de krant leest. Anders had Franky Van der Elst niet geweten dat hij “met zijn pakken ervaring zeker nog een belangrijke rol zou kunnen spelen binnen de club”. Uit zijn – dixit Gauthier Ganaye – “goed” gesprek (van vijf minuten) met de nieuwe baas had Van der Elst dat niet begrepen en op de lagere school in Lombeek leerden ze destijds nochtans al Frans. Daar kan het dus niet aan liggen. Mogelijk was de jonge Fransman onder de indruk tijdens zijn allereerste (!) contact met de tweevoudige Gouden Schoen, 86-voudige Rode Duivel en viervoudige landskampioen en is hij het gewoon vergeten te zeggen. Want hij had de voorbije dagen “heel veel goeie dingen over hem gehoord”. Zóveel goeie dingen wellicht dat de jonge coach Alexander Blessin er schik van kreeg. Alle begrip.