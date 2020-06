Maggie De Block: “Experten moeten hun plaats kennen”

De afgelopen dagen was er weer heel wat te doen rond de mondmaskers. Virologen en experten pleitten voor een verplichting in de winkels. De politiek volgde niet. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zegt nu in een interview met Het Laatste Nieuws dat de experten hun plaats moeten kennen.

Viroloog Marc Van Ranst pleitte er openlijk voor om mondmaskers in winkels te verplichten. Hij kreeg daarbij steun van GEES-voorzitter Erika Vlieghe en andere experten. Maar de Nationale Veiligheidsraad ging woensdag niet in op dat aandringen. De verplichting kwam er niet.

Dat de virologen zich openlijk uitspraken en daarover ook in de media getuigden, werd niet bij iedereen goed ontvangen. “Het is niet de eerste keer dat de virologen zich in de media roeren. Als je het mij vraagt, is een adviesorgaan een adviesorgaan en dan moet je je plaats kennen. Dan lever je je rapport af en wacht je de bespreking af”, zegt minister De Block in een interview met Het Laatste Nieuws.

LEES OOK. Johnny Thijs, de expert die geen verplichte mondmaskers wou: “Geen enkele wetenschappelijke grond voor”