Simon Mignolet spreekt over titel “van onschatbare waarde” voor ex-club Liverpool: “Je voelde dat het eraan zat te komen”

Zes jaar lang verdedigde Simon Mignolet het doel van Liverpool. Met een Champions League-triomf, maar zonder titel. In het eerste seizoen zonder de huidige Club Brugge-doelman lukte het wel voor The Reds, die voor het eerst sinds 1990 kampioen van de Premier League zijn. Mignolet is enorm blij voor zijn gewezen ploegmaats.

“Of dit ook een beetje mijn titel is? Nee,” lacht de Limburger bij Radio 1. “Ik maak geen deel meer uit van die ploeg, maar ben wel heel blij voor mijn ex-ploegmaats. Ik ben blij dat ze het gehaald hebben. Het is oververdiend. Het maakte ook niet uit of het nu gisteren, volgende week of de dagen daarna zou gebeuren. Ik ben blij voor de club en de supporters, die hier dertig jaar op moesten wachten.”

Die lange periode maakt deze titel nog niets iets specialer voor Liverpool. “Dit is eentje van onschatbare waarde”, aldus Mignolet. “Liverpool is een traditieclub, maar spijtig genoeg duurde het lang alvorens de Premier League-titel weer naar Liverpool kwam. De supporters hebben er lang naar uitgekeken, maar nu is het eindelijk zover. Iedereen is er dus heel gelukkig mee. De spanning werd jaren opgebouwd. In mijn eerste jaar (2013, red.) was de ambitie om met de club weer aan de top te spelen, zowel in de competitie als Europees. We hebben twee keer de Champions League-finale gehaald, waarvan we er eentje wonnen. Toen scheelde het inderdaad één punt in de competitie met Manchester City, maar je voelde dat het eraan kwam. Het was een kwestie van tijd.”

Divock Origi is nu ook kampioen van Engeland.

“Voetbal is simpel”

Liverpool heeft een straatlengte voorsprong op de club van Kevin De Bruyne en verloor dit seizoen slechts één keer. “Voetbal is simpel hé. Als je weinig doelpunten slikt en er veel scoort, dan ben je moeilijk te verslaan. Deze ploeg heeft een heel stabiele defensie sinds de komst van Virgil van Dijk en met Alisson Becker een topkeeper. In de aanval komt het gevaar van alle kanten met Mo Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino. En op de bank heb je iemand als Divock Origi, die dingen kan veranderen als een wedstrijd op slot zit. Hij heeft de voorbije jaren grote stappen gezet en is belangrijk geworden voor Liverpool, met enkele belangrijke doelpunten. Dat maakt deze ploeg zo ongelooflijk sterk. Die grote voorsprong geeft deze titel nog meer betekenis.”

“De passie en het vuur van Klopp”

De architect van dit alles is natuurlijk Jürgen Klopp, die in 2015 al zei dat hij Liverpool binnen de vier jaar kampioen zou maken. “Hij heeft op zijn eerste dag gezegd dat hij de band tussen de spelers, club en supporters wilde veranderen. Daardoor heeft hij de passie en het vuur er opnieuw in gekregen”, aldus Mignolet. “Liverpool is vervolgens gestaag gegroeid. Nu zit die winnaarsmentaliteit erin en dat geeft veel zelfvertrouwen. En als je één prijs wint, dan volgen er meestal snel anderen.”

Hoe zit dat trouwens met de ambities van Club Brugge? “We zijn blij dat we weer de bal kunnen voelen”, geeft Mignolet toe. “Binnenkort spelen we onze eerste oefenmatchen en dan is het al de bekerfinale. Het zou mooi zijn om de dubbel te winnen op het veld. Dat is al lang geleden en op het veld winnen, is toch anders. Dat zou de kers op de taart zijn. Volgend seizoen willen we opnieuw overwinteren in Europa. Mits een goeie loting kan dat zelfs in de Champions League. Maar nu denken we vooral aan die bekerfinale. Door de coronaperiode zitten we toch een beetje op onze honger, hebben we ‘unfinished business’. Dat kan enkel positief zijn voor volgend seizoen, wanneer we een titel op het veld en met onze supporters willen vieren.”

