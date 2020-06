Het houdt niet op: AA Gent haalt nu ook Dino Arslanagic gratis op bij Antwerp, recordtransfer Nurio officieel

Een centrale verdediger was aangekondigd, een centrale verdediger is het geworden. Dino Arslanagic is de jongste pion in het zomerse transferoffensief van AA Gent. De 27-jarige Belg maakt gratis de overstap van Antwerp.

Arslanagic kreeg zijn opleiding bij Moeskroen en Lille alvorens via Standard in het profvoetbal te duiken. In de winter van 2017 zette hij een stapje terug richting datzelfde Moeskroen, maar een half jaar later pikte Antwerp hem op. Daar startte hij afgelopen seizoen het merendeel van de matchen in de basis.

Recordtransfer officieel

Voor AA Gent is Arslanagic een zoveelste aanwinst deze zomer. Eerder trokken de Buffalo’s al Jordan Botaka (STVV) en Davy Roef (Anderlecht) aan. En linksachter Nurio Fortuna wordt overgenomen van Sporting Charleroi, zo bevestigde de club. De 25-jarige Angolese international is een dure vogel, met een transferbedrag van meer dan vijf miljoen euro. Daarmee wordt Nurio een van de duurste inkomende transfers ooit voor de Gentenaars.

De komst van Alexandre De Bruyn (STVV) is eveneens nakende.