Britse pers smult van titel voor Liverpool, ook lof voor Origi als goeie back-up: “Het lange wachten is voorbij”

Een ontlading vanjewelste. Anders kan je de eerste titel van Liverpool sinds 1990 niet noemen. In de Britse pers ging het over niets anders en lijkt iedereen The Reds die titel na het lange wachten (en de suprematie het voorbije seizoen) meer dan ooit te gunnen. Er werden ook punten uitgedeeld aan de kampioenen, en Divock Origi kreeg lof als goeie back-up.

Als sport al een nationale voorpagina haalt in Groot-Brittannië, dan is het voetbal. Na de nederlaag van Manchester City tegen Chelsea (2-1), ondanks een piekfijn doelpunt op vrije trap van Kevin De Bruyne, werd de titel van Liverpool breed uitgesmeerd in de pers.

De teneur is overal hetzelfde: “Het lange wachten is eindelijk voorbij” en “On Klopp of the world”.

Lees verder onder de foto’s van de voorpagina’s:

Zesje voor Origi

Bij The Daily Mail deelden ze punten uit aan de “kampioenen” van Jürgen Klopp. Divock Origi kreeg een zes op tien van de Britse krant.

“De Belg scoorde zoveel belangrijke doelpunten op het einde van vorig seizoen, maar heeft de onmogelijke taak om het trio voorin (Salah, Firmino, Mané, red.) uit elkaar te spelen als hij veel speelminuten wil krijgen op Anfield. Origi is een goeie back-up maar soms heeft Klopp meer kwaliteit van de bank nodig in wedstrijden waar hij een doelpunt nodig heeft. Origi zal nooit meer dan vijftien doelpunten in één seizoen scoren, maar Klopp moet een balans zien te vinden met een speler die zijn trio kan ondersteunen en wedstrijden overhoop kan gooien.”

Volgens de krant was het sleutelmoment van Origi de twee doelpunten die hij in december op Anfield scoorde in de derby tegen Everton. “Toen Klopp hem die avond een kans gaf om te schitteren, greep hij die met beide handen.”

Foto: Action Images via Reuters

Bij The Guardian kreeg de Rode Duivel een zeven op tien. “Een moeilijk seizoen voor de held van de Champions League van vorig seizoen. Zij het door verzachtende omstandigheden”, klinkt het. “De onwaarschijnlijke vorm en fitheid van de drie vaste aanvallers zorgden voor amper vijf basisplaatsen in de competitie voor de back-up. En als hij mocht meedoen, was het vaak vanaf de linkerkant waar hij zich minder comfortabel voelt. Maar Origi toonde wel wat hij kan als spits toen hij de defensie van Everton teisterde in december.”

Foto: Photo News

Virgil van Dijk man van het seizoen

Man van het seizoen bij Liverpool volgens The Daily Mail en The Guardian was Virgil van Dijk. Die kreeg telkens een perfecte tien op tien. “De Nederlander blijft maar beter en beter worden”, klinkt het. “Van Dijk speelde elke minuut in een campagne waarin Liverpool slechts 21 doelpunten incasseerde. Zijn aanwezigheid zorgt voor een gevoel van kalmte bij alle Liverpool-supporters en sommige teams proberen hem actief te vermijden wanneer ze aanvallen. Dat is het bewijs dat hij een verdediger van wereldniveau op de top van zijn kunnen is. Als Klopp en dynastie gaat bouwen, dan staat Van Dijk daarin centraal en op z’n 28ste heeft hij nog jaren voor zich.”

Wie benieuwd is naar de andere punten:

THE DAILY MAIL: Alisson (9), Adrian (6), Alexander-Arnold (8), Gomez (8), Matip (6), Lovren (6), Robertson (8), Fabinho (7), Henderson (9), Milner (7), Wijnaldum (8), Keita (6), Oxlade-Chamberlain (7), Lallana (6), Shaqiri (4), Salah (9), Mané (9), Minamino (5), Firmino (9)

THE GUARDIAN: Alisson (9), Adrian (7), Alexander-Arnold (9), Gomez (8), Matip (7), Lovren (7), Robertson (9), Fabinho (8), Henderson (9), Milner (8), Wijnaldum (8), Keita (6), Oxlade-Chamberlain (6), Lallana (6), Shaqiri (5), Salah (9), Mané (10), Minamino (5), Firmino (9)

L’Equipe pakt uit met retrofoto

In het buitenland was de aandacht op de voorpagina’s eerder beperkt, met een klein bericht in een hoekje. Tenzij je L’Equipe erbij pakte. De Franse sportkrant ging lopen met de eer van de mooiste voorpagina van Liverpools negentiende titel.