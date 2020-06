Kleine hoeveelheden radioactieve stoffen in lucht boven Noord-Europa

Zweedse, Noorse en Finse meetstations hebben begin deze maand “zeer kleine” verhoogde hoeveelheden radioactieve stoffen in de lucht gemeten, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van Nederland. Het gaat om stoffen die door mensen gemaakt zijn.

In Noorwegen is jodium-131 en in Zweden en Finland zijn cesium-134, cesium-137, kobalt-60 en ruthenium-103 gedetecteerd. Volgens het RIVM gaat het niet om schadelijke hoeveelheden. De stoffen zijn in Nederland niet waargenomen.

De gedetecteerde radioactieve stoffen zijn zogeheten radionucliden, die door mensen zijn gemaakt. De aanwezigheid van die stoffen in de lucht kan volgens het RIVM wijzen op een beschadiging van een brandstofelement in een kernenergiecentrale. Uit berekeningen blijkt dat de deeltjes afkomstig zijn uit de richting van West-Rusland.