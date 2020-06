Ook loods besmet op schip in quarantaine in Antwerpse haven

Een loods die het schip Minerva Oceania bezocht om het naar de Antwerpse haven te leiden, blijkt besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Dat meldt het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Het schip ligt intussen al enkele dagen in quarantaine in het Leopolddok omdat 15 van de 26 bemanningsleden positief hebben getest op Covid-19. Toen de loods op het schip kwam, was de uitbraak echter nog niet bekend.

“Wij betreuren dit ten zeerste maar waren voorbereid op de situatie”, stelt het agentschap vrijdag. “Alle collega’s waar deze persoon mee in contact geweest is, werden persoonlijk geïnformeerd en zullen ook preventief thuis blijven. Op de andere testresultaten is het nog even wachten maar ook daar zullen we niet nalaten actie te ondernemen.” Het agentschap stelt dat er nog voldoende loodsen gewoon aan het werk zijn en er dus geen impact is op het scheepvaartverkeer van en naar de haven.

Ook een tweede loods bezocht het schip in kwestie, maar die persoon vertoont voorlopig geen symptomen. Hij blijft wel net als zijn positief geteste collega twee weken in thuisquarantaine.