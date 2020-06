Hoorzitting in zaak Mawda uitgesteld naar 8 juli

De politieagent die in beschuldiging is gesteld voor de onvrijwillige doodslag op Mawda, het meisje dat stierf na een schot tijdens een politieachtervolging, is vrijdag verschenen voor de raadkamer van Bergen. Ook de chauffeur van het busje en zijn bijrijder verschenen in het kader van de procedure. De hoorzitting werd uitgesteld tot 8 juli.