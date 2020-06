TUI annuleert reizen naar Lissabon

Touroperator TUI annuleert de reizen naar Lissabon die de komende twee weken gepland waren, nu delen van de Portugese hoofdstad opnieuw in lockdown worden geplaatst. De 39 reizigers die tot midden juli naar Lissabon zouden vertrekken, krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun trip annuleren, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

Negentien stadsdelen van Lissabon worden vanaf woensdag voor twee weken in lockdown geplaatst, omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in de stad weer toeneemt. De bewoners zullen enkel hun woning mogen verlaten om te gaan werken of om naar de winkel of de dokter te gaan.

Het centrum van Lissabon valt niet onder de maatregel, maar TUI neemt liever het zekere voor het onzekere. “We kunnen ons voorstellen dat reizigers niet veel zin meer hebben om de komende dagen naar Lissabon te vertrekken”, aldus Demeyere. “De situatie is ook niet duidelijk genoeg, waardoor we hen liever een alternatief aanbieden of de kans geven hun reis te annuleren.”

Negenendertig mensen hadden bij TUI geboekt om tussen nu en 14 juli naar de Portugese hoofdstad te reizen. Wat er nadien zal gebeuren, zal afhangen van de toestand ter plaatse.