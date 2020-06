Camera’s, “beach bubbles” en aanmeldingssysteem: zo ontvangen de kustgemeentes ons vanaf morgen

Het provinciebedrijf Westtoer heeft vrijdagochtend haar ultieme zomerplan voorgesteld: een globaal monitoringssysteem moet potentiële (dag)toeristen informeren over hoe druk het overal aan de kust is. Het doel is zo veel mogelijk mensen op een veilige - lees: corona proof - manier te ontvangen. Ook de kustgemeentes hebben elk hun eigen strijdplan klaar en zetten vanaf morgen kleurencodes, “beach bubbles” en aanmeldingssystemen in.