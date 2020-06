Binnenlandse Zaken activeert 1722 door risico op storm of wateroverlast

De FOD Binnenlandse Zaken heeft tijdelijk het nummer 1722 geactiveerd. De reden daarvoor is het slechte weer dat door het KMI aangekondigd werd.

Er zit slecht weer aan te komen. Daarom heeft het KMI vanaf de middag code geel uitvaardigt voor heel het land. Er is kans op storm, wateroverlast en er kan zelfs hagel vallen. De FOD Binnenlandse Zaken heeft daarom beslist om het nummer 1722 te activeren. Daar kan je naar bellen als je tijdens een storm of wateroverlast de brandweer nodig hebt, maar er niemand in levensgevaar is. “De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten. Het is geen noodnummer. Wees geduldig en bel niet terug om te weten wanneer de hulpdiensten zullen aankomen”, staat in een persbericht van de FOD.

Als je naar het nummer 1722 belt, moet je eerst je postcode ingeven. Als je gemeente behoort tot een brandweerzone die over een elektronisch formulier beschikt, zal je de volgende boodschap horen: “Gelieve voor een tussenkomst van de brandweer het digitaal loket van de website van je brandweerzone te gebruiken. Ga naar de website www.112.be voor meer informatie. Bel het noodnummer 112 als je in nood verkeert.”

“Gelet op de crisissituatie waarin ons land zich vandaag bevindt, moeten de operatoren in de noodcentrales 112, die ook de oproepen naar het nummer 1722 afhandelen, zich op dit moment volledig kunnen toeleggen op het afhandelen van noodoproepen (dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp) en oproepen voor dokters van wacht die al dan niet verband houden met een Covid-19 besmetting”, meldt de FOD in een persbericht.