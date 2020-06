Vdk bank blijft shirtsponsor van AA Gent

Vdk bank heeft zijn sponsorovereenkomst met AA Gent verlengd tot juni 2023, zo werd vrijdag bekendgemaakt tijdens een persmoment in de Ghelamco Arena.

De bank is al sinds 1988 shirtsponsor van de Buffalo’s en zal bij het aflopen van het contract dus reeds 35 jaar aan de zijde van de Gentenaars staan.

“Als bank met de wortels in Gent, is het voor vdk bank logisch om loyaal de club te blijven steunen, ook in deze bijzondere tijden”, klinkt het in een mededeling. “KAA Gent en vdk bank hebben samen een lange geschiedenis, en hebben al veel waters doorzwommen. Met de verlenging van het sponsorcontract voor de komende drie voetbalseizoenen, wil vdk bank het vertrouwen herbevestigen in de club die onder Ivan De Witte en Michel Louwagie al vele successen en mooie resultaten behaalde.”