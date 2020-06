Voor het eerst in 30 jaar geen Johan Cruijff Schaal: geen Supercup, play-offs in Eredivisie ingekort

De play-offs in de Nederlandse Eredivisie om Europees voetbal en om promotie/degradatie worden komend seizoen ingekort. Iedere ronde bestaat uit enkele duels in plaats van een uit- en een thuiswedstrijd. De play-offs worden tussen 17 en 23 mei 2021 gespeeld, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

De Nederlandse bond KNVB liet bij de presentatie van de nieuwe speeldagenkalender ook weten dat er vooralsnog op zondagavond 20.00 uur geen wedstrijden worden gepland. De clubs hebben er wel over gesproken om dat als vast aanvangstijdstip op te nemen in het competitieschema, maar de voetbalfans zien wedstrijden op zondagavond niet zitten en daar wordt nu ook van afgezien. Clubs die op een donderdag in de Europa League spelen, kunnen ook komend seizoen wel het verzoek indienen om de zondag daarop om 20.00 uur te spelen.

De KNVB streeft als gevolg van de coronacrisis en een mogelijke tweede golf aan besmettingen “maximale flexibiliteit” na met de speeldagenkalender. De competitie moet op tijd zijn afgerond omdat in juni 2021 het EK begint. De Eredivisie start op 12 september, na twee interlands van het Nederlands elftal. Er zijn vier midweekse speelrondes in het programma opgenomen, de eerste vlak voor kerst op dinsdag 22 en woensdag 23 december.

Van een echte winterstop is komend seizoen in Nederland geen sprake. De Eredivisie wordt hervat met een midweekse speelronde op 12, 13 en 14 januari. Eventuele afgelaste wedstrijden uit de eerste seizoenshelft moeten in de kerstvakantie worden ingehaald. De andere midweekse speelrondes zijn op 26/27/28 januari en op Hemelvaartsdag, 13 mei. Drie dagen daarna, op 16 mei, is de laatste speelronde.

De Nederlandse bond wil dat iedere club aan het einde van de eerste seizoenshelft minimaal veertien wedstrijden heeft gespeeld, om het competitieverloop zo eerlijk mogelijk te houden. In de Eredivisie wordt voornamelijk op zaterdag en zondag gespeeld. Op verzoek van de clubs en rechtenhouder FOX Sports beginnen de wedstrijden op zaterdagavond om 18.45, 20.00 en 21.00 uur. Mogelijk komen er ook wedstrijden die op zaterdag om 16.30 uur beginnen, wat nieuw zou zijn. De KNVB verwacht in de tweede helft van juli het speelschema te kunnen presenteren.

De traditionele openingswedstrijd van het voetbalseizoen om de Johan Cruijff Schaal, de Nederlandse Supercup, wordt dit jaar niet gespeeld. De KNVB heeft dit duel geschrapt, omdat er geen kampioen en ook geen bekerwinnaar is. Normaal gesproken treffen de nummer een van de Eredivisie en de winnaar van de KNVB-beker elkaar een week voor de start van de competitie.