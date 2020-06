Geen elektronisch toezicht voor Hans Van Themsche

Hans Van Themsche krijgt geen vervroegde invrijheidstelling onder elektronisch toezicht. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank vrijdag beslist.

Van Themsche had gevraagd om met een enkelband de rechtbank voor het eerst te kunnen verlaten, maar de verwachtingen waren uiterst klein. Dat had zijn advocaat Bart Herman na afloop van de zitting al aangegeven. Hij noemde de vraag tot penitentiair verlof toen “een eerste stap van een lange weg.” Het parket had een negatief advies gegeven en de strafuitvoeringsrechtbank volgt dat advies nu.

“De uitspraak van de strafuitvoeringsrechtbank was te verwachten. Vaak is het zo dat gedetineerden meerdere malen voor de strafuitvoeringsrechtbank moeten verschijnen, voor ze kans maken op een enkelband. Penitentiair verlof toekennen was een eerste stap geweest, maar men heeft geoordeeld dat het voor mijnheer Van Themsche nog te vroeg was”, zegt Jos Vander Velpen, advocaat van destijds zwaargewonde Songul Koç. “Mijn cliënte lijdt al jaren in stilte en nam destijds, tijdens het assisenproces, al de woorden “vergeving” en “vergiffenis” in de mond. Ongezien was dat. Zij bemoeit zich niet met de modaliteiten die de strafuitvoeringsrechtbank kan opleggen.”

Moeder was mild

De zitting over de strafuitvoering van Hans Van Themsche werd vorige mand uitgesteld omdat de slachtoffers te laat op de hoogte gesteld waren van de zitting. Bij de behandeling van de zaak gaven nabestaanden en slachtoffers dinsdag voor de strafuitvoeringsrechtbank aan dat ze zich niet verzetten tegen de vraag tot elektronisch toezicht. “Ik denk dat hij klaar is om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat hij ingezien heeft wat hij gedaan heeft”, zei Laurence Van Bree, de moeder van Luna. “Ik denk dat hij spijt heeft. In de gevangenis blijven zitten, levert ook niets op. Als hij vrijkomt zal deze cinema stoppen en zijn er geen processen meer, en dan mag hij zijn verantwoordelijkheid opnemen.”

Van Themsche schoot op 11 mei 2006 peuter Luna Drowart (2) en haar Malinese oppas Oulematou Niangadou (25) dood in het centrum van Antwerpen. De Turkse Songul Koç (47) raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. De jongeman verklaarde na de feiten dat hij doelbewust op zoek was gegaan naar mensen van vreemde origine. Van Themsche werd door het hof van assisen op 11 oktober 2007 tot levenslange opsluiting veroordeeld.

