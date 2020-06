Vier bijzondere commissies om het kluwen in de aanpak van de coronacrisis te onderzoeken, komt dat wel goed?

Ons land telt acht ministers van Volksgezondheid en in de parlementen straks ook vier bijzondere commissies die allemaal gaan uitzoeken wat we uit de coronacrisis hebben geleerd. Donderdagnacht besliste ook de Kamer er een op de been te brengen. Ze beloven te zullen samenwerken, maar het risico bestaat wel dat de zwarte piet naar elkaar wordt doorgeschoven. Komt dat wel goed?