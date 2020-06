“Een eenmalige cheque van 300 euro? Da’s het zorgpersoneel in hun gezicht uitlachen”

Een eenmalige cadeaubon van 300 euro om te gaan shoppen of op café te gaan, veroorzaakt serieuze onvrede in de zorgsector. Personeel uit ziekenhuizen en thuisverpleging zullen de cheque ontvangen, hun collega’s uit woon-zorgcentra niét. Discriminatie en oneerlijke concurrentie, vinden vakbonden. En het lost de structurele problemen in de zorgsector niet op. “Je lacht de mensen uit in hun gezicht. Alsof je hen een doosje pralines geeft.” Mogelijk volgen er acties.