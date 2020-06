Onze chef voetbal eert Jürgen Klopp na historische titel voor Liverpool: “Heavy metal-voetbal dat doet likkebaarden”

Jürgen Klopp heeft woord gehouden. Toen hij in oktober 2015 zijn eerste contract tekende bij Liverpool vroeg hij geduld. “Dit gaan we niet op twee jaar klaarspelen”, zei hij. “Als iedereen meewerkt en genoeg geduld heeft, staan we over vijf jaar weer aan de top.” Zo gezegd, zo gedaan. Hij is nu de meest gevierde trainer van Europa. De meest geliefde ook. Terecht. Hoewel we één iemand kennen die geen hoge pet van hem op heeft.