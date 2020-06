Anderlecht stelt nieuwe truitjes voor, met Candriam en DVV als twee nieuwe partners: “Op zoek naar de successen van vroeger”

RSC Anderlecht heeft vrijdag met Candriam, een wereldwijde multispecialist in vermogensbeheer, en DVV Verzekeringen twee nieuwe partners voorgesteld. Beide bedrijven verbonden zich voor vier seizoenen aan Anderlecht.

Voor het eerst in de clubgeschiedenis kiest de club voor een samenwerking met twee hoofdsponsors op gelijkwaardige wijze. CEO Karel Van Eetvelt maakte het nieuws bekend op een persconferentie.

“De samenwerking begint vanaf vandaag”, legde Van Eetvelt uit. “Samen met onze partners gaan we op zoek naar de successen van vroeger.”

“Anderlecht wil altijd de beste zijn en met behulp van Candriam en DVV willen we onze geschiedenis alle eer aandoen en opnieuw aan de top van het Belgisch voetbal komen”, begon Van Eetvelt. “Het zijn twee sterke bedrijven met een goede reputatie en de juiste waarden en normen. Ik heb heel veel vertrouwen in onze samenwerking.”

DVV wordt de shirtsponsor op de thuisshirts, in traditioneel paars. Candriam siert de uitshirts, die wit zijn.

“Juiste pad”

“We zijn op het einde van het afgelopen seizoen al sterk geëindigd”, vervolgde de CEO. “Het was een jaar van investeringen, maar we zitten op het juiste pad. Volgend seizoen willen we weer Europees voetbal halen. We willen in de toekomst blijven staan voor technisch onderlegd, aanvallend voetbal met jongens die we zelf opleiden. Dat zit in ons DNA. Het is dan ook geen toeval dat we de voorbije weken enkele jongeren langere contracten hebben gegeven. We stellen alles in het werk om de jongens die hier gevormd zijn zolang mogelijk aan de club te binden. Om het voetbal te kunnen spelen dat we willen, is er in coronatijd ook fors geïnvesteerd in ons hoofdveld en onze oefenvelden. Die zijn op Premier League-niveau momenteel. Dat kan voor de spelers geen excuus meer zijn.”

Van Eetvelt gaf ook nog mee verder te investeren in het vrouwenteam van Anderlecht, dat de voorbije drie seizoenen kampioen werd. “We willen meer promotie maken voor het vrouwenvoetbal en jonge meisjes laten kiezen voor ons project.”