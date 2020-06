Gangreen 1 van Jef Geeraerts uit nieuwe literaire canon geschrapt

Gangreen 1 (Black Venus) van Jef Geeraerts, dat in 2015 aan de literaire canon was toegevoegd, is opnieuw uit de lijst geschrapt. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt op de voorstelling van de vernieuwde canon in Gent.

Na het overlijden van de schrijver in 2015 werd er beslist om zijn boek Gangreen 1(Black Venus) als extra (+1) toe te voegen aan ‘de dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams standpunt’. Die ontstond vijf jaar geleden toen de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde op zoek ging naar de vijftig invloedrijkste klassiekers binnen ons taalgebied. Op de lijst prijken namen zoals De Leeuw van Vlaenderen (1838) van Hendrik Conscience , Max Havelaar (1860) van Multatuli en Het verdriet van België (1983) van Hugo Claus.

Vandaag kwam er een update van die canon. Er kwamen drie nieuwe titels bij en er verdwenen er vier. De meest opvallende daarin is het boek van Jef Geeraerts. Zijn visie op de kolonie en op de vrouw in de autobiografische reeks is vandaag misselijkmakend,vindt de commissie. “Achteraf bekeken hebben we in 2015 Gangreen van de toen pas overleden Geeraerts té snel toegevoegd”, zegt auteur Erik Vlaminck die de commissie voorzit in een interview met De Morgen.

De volledige canon is hier te vinden.