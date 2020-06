Trump vraagt aan hooggerechtshof om ziekteverzekeringswet ‘Obamacare’ te vernietigen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Amerikaanse hooggerechtshof gevraagd om de Affordable Care Act (Wet betaalbare zorg), ook wel bekend als Obamacare naar zijn inspirator, ongeldig te verklaren. De wet geldt als een van de belangrijkste politieke erfenissen van voormalig president Barack Obama.

“Er is geen verdere analyse nodig” aldus Noel Francisco, de advocaat van de Amerikaanse regering. Volgens hem kan wat er nog van de wet over is, niet meer overeind blijven, nadat een rechter de verplichte zorgverzekering in de wet ongrondwettelijk heeft verklaard.

De andere juridisch heikele punten zijn de verplichting voor verzekeraars om mensen een verzekering te geven ongeacht hun medische voorgeschiedenis, en de manier waarop collectieve premies worden vastgesteld.

Het voorleggen van de zaak bij het hooggerechtshof is een ultieme poging van Trump om van de door de Republikeinen gehekelde zorgverzekeringswet af te komen. Miljoenen Amerikanen verliezen hun zorgverzekering als de Affordable Care Act komt te vervallen.

Het Witte Huis liet donderdag al eerder op de dag doorschemeren naar het hooggerechtshof te willen met Obamacare. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, noemde het voornemen van de Trump-regering “onvoorstelbare wreedheid”, waarbij zij ernaar verwees dat de Verenigde Staten het zwaarst zijn getroffen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De Democratische presidentskandidaat en vicepresident onder Obama Joe Biden noemt de zet van Trump “wreed, harteloos en hardvochtig”. Obamacare belooft een van de meest omstreden thema’s van de presidentsverkiezingen in november te worden.