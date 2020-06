Zweedse viroloog geërgerd door verkeerde interpretatie van gegevens door WHO Europa

WHO Europa-directeur Hans Kluge Foto: Avalon.red

De Zweedse hoofdepidomoloog Anders Tegnell is er niet mee opgezet dat de Belgische directeur van WHO Europa Hans Kluge, Zweden noemde als een van de landen waar het coronavirus aanzienlijk heropleeft. “Jammer genoeg gaat het om een verkeerde interpretatie van de gegevens”, zei Tegnell vrijdagochtend.

“We hebben een toenemend aantal gevallen in Zweden, omdat we veel meer testen dan vroeger”, zei hij aan SVT. Tegnell merkte op dat het aantal patiënten op intensieve zorgen afneemt, net als het aantal nieuwe hospitalisaties. Hij noemde het “jammer dat mensen Zweden verwarren met landen die geen problemen kenden en duidelijk aan het begin van hun epidemie staan”.

Als baas van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde Kluge donderdag dat 30 landen de afgelopen twee weken meer bevestigde gevallen kenden. Hij voegde toe dat in elf landen, waaronder Armenië, Albanië, Oekraïne en dus ook Zweden een “versnelde overdracht heeft geleid tot een zeer aanzienlijke heropleving”. Als daar niets aan wordt gedaan zullen de gezondheidssystemen in Europa opnieuw zwaar onder druk komen te staan, zo zei hij.

Volgens Tegnell stond WHO Europa niet in contact met zijn agentschap voor volksgezondheid, om een meer genuanceerd beeld te krijgen van de gezondheidssituatie in Zweden.

Tegnell is het gezicht van de controversiële Zweedse aanpak van het coronavirus, waarbij veel minder ingrijpende maatregelen werden genomen dan in andere landen. Volgens het Zweedse agentschap voor Volksgezondheid bedroeg het totaal aantal coronadoden donderdag 5.230 en het aantal besmettingen 63.900.