Man die Brugse burgemeester aanviel, zwijgt voorlopig. “Ik heb niet het gevoel dat er een strategie achter zit”

Brugge - Afgelopen zaterdag werd de Brugse burgemeester Dirk De fauw neergestoken voor zijn advocatenkantoor in Brugge. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en onderging een spoedoperatie. De man die De fauw neerstak, zwijgt voorlopig. Zijn advocaat wil de geestestoestand van de man laten onderzoeken.

Voor De fauw was het geen onbekende die hem zaterdagmiddag neerstak. De Brugse burgemeester is namelijk al vijftien jaar bewindvoerder van de dader. “Echt waar: ik heb geen enkel idee waarom hij mij probeerde te kelen”, zei De fauw eerder in onze krant. En voorlopig heeft de burgemeester ook nog geen antwoord gekregen. De 35-jarige Bart G. blijft voorlopig zwijgen. Maar zijn advocaat heeft er vertrouwen in dat hij binnenkort gaat praten. “Muren zijn er om afgebroken te worden”, zegt hij. “Ik heb niet het gevoel dat er een strategie achter zit.”

G. blijft een maand langer in de cel. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdagmorgen. Zijn advocaat vroeg om zijn geestestoestand nader te onderzoeken. “Dat wordt een cruciaal gegeven in het onderzoek”, zegt meester Yen Buytaert. “Toen ik hem de eerste keer sprak, verkeerde hij in een shocktoestand. Nu past hij zich aan aan de situatie waarin hij zich bevindt. Maar ik kan niet zeggen dat hij in een optimale geestestoestand zit.”