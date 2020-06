Gevangenisstraf voor tiener die jongetje van Tate Modern duwde

De tiener die vorig jaar een zesjarig Frans jongetje van een platform op de tiende verdieping van het Londense museum Tate Modern duwde, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van minstens 15 jaar.

De rechter van de Londense strafbank Old Bailey zei dat Jonty Bravery de bedoeling had te doden, en “de zes jaar oude jongen bijna doodde”. “Die kleine jonge heeft permanente, levenslange verwondingen”, zei ze. “Je ging naar het kijkplatform, keek rond en zag het slachtoffer en zijn familie en ging naar de jongen en duwde hem over de balustrade.”

De dader, die autisme en persoonlijkheidsstoornissen heeft, verbleef toen hij de feiten pleegde in een gespecialiseerde instelling. Omdat zijn soms gewelddadig gedrag in de maanden ervoor verbeterd was, mocht hij af en toe vier uur onbegeleid naar buiten.

Het autisme van de tiener verklaart volgens de rechter de feiten niet. “Je zal het grootste deel van je leven, zoniet je hele leven, in de gevangenis doorbrengen. Je zult misschien nooit worden vrijgelaten”, zei ze. De ouders van het kind verklaarden vrijdag dat het kind in een rolstoel zit, zwak is en weinig praat.