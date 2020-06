Akkoord bij Brussels Airlines: kwart van 4.000 werknemers moet vertrekken

De directie van Brussels Airlines heeft een akkoord bereikt met de vakbonden over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij op lange termijn. Een kwart van de 4.000 werknemers verliest zijn of haar baan, volgens Brussels Airlines noodzakelijk “om de competitiviteit te vergroten, en de werknemers een langetermijnperspectief te bieden”.

De directie van Brussels Airlines kondigde in mei aan dat het fors moest ingrijpen om de toekomst van het bedrijf te verzekeren. Dat leidde woensdag al tot een princiepsakkoord “dat toelaat om de noden van het bedrijf op korte en lange termijn aan te pakken”, maar toen was nog niet duidelijk hoeveel banen er effectief zouden sneuvelen. Vrijdag na de ondernemingsraad werden de naakte cijfers wel duidelijk: het akkoord houdt in dat één op de vier van de 4.000 werknemers het bedrijf moet verlaten.

“De prioriteit was om gedwongen ontslagen zoveel als mogelijk te vermijden. Dankzij alternatieve opties zoals vervroegd pensioen, deeltijds werk, tijdskrediet, vrijwillig vertrek en onbetaald verlof, kan dat aantal worden beperkt tot een minimum”, klinkt het in een persbericht. De verschillende departementen (piloten, cabinepersoneel, maintenance & engineering, ground operations en ondersteunende functies) zullen “gelijkmatig” getroffen worden.

CEO: “Kleiner worden om daarna opnieuw te groeien”

“Ik wil de vakbondsvertegenwoordigers bedanken voor het feit dat zij deze cruciale stap samen met ons gezet hebben”, reageert CEO Dieter Vranckx. “Met dit transformatieplan beginnen we met de opbouw van een financieel gezonde luchtvaartmaatschappij die in een eerste fase kleiner en structureel rendabel wordt, om daarna opnieuw te groeien. Dit transformatieplan biedt een toekomstperspectief aan zowel ons personeel als onze klanten en stakeholders.”

Aan vakbondszijde wordt de ondertekening bevestigd. “Daarmee is fase 1 van de wet-Renault op bedrijfsherstructureringen afgerond”, aldus Filip Lemberechts van de liberale vakbond. “De directie zal de komende dagen het personeel informeren.”

Hulplijn van Belgische regering

Nu de directie van Brussels Airlines een sociaal akkoord heeft gevonden met de vakbonden, kan ze zich volledig richten op de onderhandelingen met de Belgische overheid over een reddingsplan. “Die gesprekken blijven essentieel om de financiering van het bedrijf te verzekeren”, klinkt het. “Die is nodig om de gevolgen van deze ongekende crisis te boven te komen en het bedrijf te herstructureren.”