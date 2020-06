Antwerp-trainer Ivan Leko verheugd met komst Mbokani, maar…: “Voor champagne en een sigaar is het te vroeg”

Antwerp FC heeft met Dieumerci Mbokani (34) zijn toptarget verlengd, en daar is Ivan Leko maar wat blij mee. Het grote werk kan nu echt beginnen, lees een ploeg kneden rond de uittredende Gouden Stier. “Zijn komst gaat dit proces met zekerheid versnellen”, kijkt Ivan Leko vooruit.

“Of ik gisteravond een glas champagne heb gedronken? Neen, toch niet. Úíteraard ben ik blij met het akkoord. Hij was ons toptarget. Dat wil echter niet zeggen dat we de champagne nu ontkurken, ene sigaar opsteken en denken ‘life is beautiful’. Het belangrijkste komt nu: een sterke ploeg bouwen die hem kan ondersteunen. Want ik verwacht niet van Dieu dat hij zeven man gaat dribbelen en zeven scoort per wedstrijd. Waar ik wel zeker van ben: zijn komst zal dit proces versnellen.”

Hoewel de onderhandelingen lange tijd aansleepten, had Leko vertrouwen in de goede afloop. “Ik heb geen moment gepanikeerd. Of ik ook zelf contact had met Dieu? Neen. Via het bestuur wist hij goed genoeg wat ik met hem van plan ben. Hij wilde heel graag verder blijven deel uitmaken van dit project.”

Vader - dochter

De vorige trainer Laszlo Bölöni had een vader-zoon relatie met Mbokani. Hoe ziet Leko dat? “Ik behandel al mijn spelers als mijn dochters. Ik heb geen zonen, wel twee dochters. Zo probeer ik ook mijn spelers met liefde en respect te behandelen. En natuurlijk tracht ik mijn ambities erin te pompen.” (lacht)

Foto: Photo News

Aan de verhalen over de Congolees - dat Mbokani van Bölöni geregeld een snipperdag kreeg - hecht de Kroaat geen belang. “Ik geloof niet in verhalen, wel in feiten. Ik heb gezien hoe Mbokani met zijn persoonlijkheid en kwaliteiten twee seizoenen belangrijk was voor deze club. En geloof mij: je speelt maar zoals je traint. Zonder trainingen haal je geen constant niveau. Dat geldt voor iedereen, ook voor Messi en Ronaldo.”

Medische tests

Mbokani zakte intussen naar België af. De Congolees legt vandaag nog zijn medische tests af. Naar eigen zeggen sluit hij zondag aan op stage in het Duitse Harsewinkel-Marienfeld. Hoe het met zijn fysieke paraatheid gesteld is, moet blijken. Mbokani miste de eerste twee trainingsweken onder Leko. “Misschien heeft Dieu in Monaco wel meer gedaan dan wij hier. (grijnst) Je weet dat nooit, hé. We zullen snel zien hoe ver hij staat. Dieu beseft dat hij bij Antwerp een sleutelrol vertolkt. Hij is professioneel en ervaren genoeg”, heeft Leko er vertrouwen in.