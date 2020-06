Krijgt Kevin De Bruyne dan toch Kalidou Koulibaly, de “beste verdediger in Italië”, als ploegmaat bij Manchester City?

De Premier League winnen gaat Manchester City dit seizoen niet doen. Kevin De Bruyne en co verloren van Chelsea, waardoor Liverpool kampioen is met nog negen speeldagen te gaan. De Citizens richten hun pijlen dan maar op de Champions League, maar kijken volgens de geruchten ook al vooruit naar volgend seizoen.

Volgens de Italiaanse krant Il Mattino - gevestigd in Napels - heeft de Engelse topclub zich namelijk verzekerd van de diensten van Kalidou Koulibaly. De verdediger van Napoli zou voor 80 miljoen euro de overstap maken naar de Premier League. Volgens de krant zou Koulibaly, die bij Napoli 6 miljoen euro per jaar verdient, dolgraag samenwerken met Pep Guardiola.

De 29-jarige Senegalees wordt al een tijdje aanzien als de beste verdediger in Italië vanwege zijn combinatie van kracht en techniek. Hij arriveerde in 2014 in de laars van Europa nadat Napoli net geen 8 miljoen euro betaalde aan Genk. De Limburgers hadden Koulibaly twee jaar eerder weggehaald bij het Franse Metz. De verdediger speelde daardoor net niet samen met De Bruyne, die dezelfde zomer terugkeerde naar Chelsea, maar nu lijken de ex-Genkies elkaar dus te gaan vinden.

Koulibaly (links) in actie tegen Romelu Lukaku. Foto: Photo News

Koulibaly stond ook in de belangstelling van onder anderen FC Barcelona, PSG, Manchester United, Liverpool, Juventus en Newcastle. Voorzitter Aurelio De Laurentiis zei onlangs nog dat hij de Senegalees niet voor minder dan 100 miljoen euro zou verkopen.