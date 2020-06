Dirk Jacxsens wordt nieuwe CEO van Unicef België

Dirk Jacxsens wordt de nieuwe CEO van Unicef België. Dat meldt de organisatie vrijdag in een persbericht.

Jacxsens start in zijn nieuwe functie vanaf 1 juli. Hij is geen ongekende voor de organisatie. “Jacxsens kent Unicef België goed, vermits hij optrad als interim CEO in 2016 en daarbij een zeer goede indruk achterliet. Wij zijn verheugd dat hij zich samen met het nieuwe directieteam ten volle zal inzetten om de verderzetting van de lopende projecten van Unicef België op lange termijn te garanderen”, zegt Unicef.

Jacxsens volgt Koen Van Bockstal op, die om persoonlijke redenen besloten heeft ontslag te nemen. “Wij betreuren zijn besluit, maar begrijpen het”, aldus nog Unicef.