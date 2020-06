De Bourgondische Tijdreis: Gent zoals u het nog nooit eerder bekeek

/ Gent - Aan iedereen die Vlaanderen als vakantieland wil zien zoals nooit tevoren: dit is het moment. Bart Van Loo, de schrijver en meesterverteller van het verhaal van De Bourgondiërs, neemt u heel de zomer lang op sleeptouw. Om te gaan spoorzoeken naar wat er nog overblijft van onze eigen Vlaamse geschiedenis. Naar hoe u die middeleeuwse verhalen in het hier en nu nog steeds kan beleven, voelen, zien, misschien zelfs horen en ruiken.

LEES OOK. “Bourgondiër” Bart Van Loo laat u kennismaken met de oerplekken van onze cultuur en identiteit

We beginnen in de Gentse Sint-Baafsabdij. “Mijn mond viel open toen ik er stond. Maar zo prachtig! Waarom kende ik dit niet? Dit is de mooiste ruïne van Vlaanderen.” Gent zoals u het nog nooit eerder bekeek dus, een citytrip in het spoor van de Bourgondische hertog Filips de Stoute.

Later gaat het verder door Vlaanderen, langs het slagveld van Westrozebeke, langs Ieper waar u de belegering van een middeleeuwse stad voor uw ogen ziet voltrekken, langs het kapelletje van Wijnendale waar het jonge leven van de mooie Maria van Bourgondië een dramatische wending kreeg, langs de crypte in Halle waar de ingewanden van aartsvader Filips de Stoute nog bewaard liggen.

“Zo zijn er in Vlaanderen ontelbare plekken, die we helemaal nog niet kennen”, zegt Bart Van Loo. “Misschien hebt u zelfs nog weet van Bourgondische sporen in uw buurt? Een interessante grafsteen, een burcht met een verhaal? Laat het vooral weten!”

