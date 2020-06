Vier maanden na toewijzing is mediacontract Belgisch profvoetbal met Eleven Sports eindelijk ondertekend

De Pro League en Eleven Sports hebben het mediacontract van het Belgische profvoetbal vrijdag ondertekend. De toewijzing was eigenlijk in februari al gebeurd, maar doordat aanvankelijk niet iedereen op één lijn zat en daarna corona roet in het eten kwam gooien, volgden de handtekeningen nu pas. Het gaat om een contract van vijf jaar, dat de Belgische profvoetbalclubs elk jaar 103 miljoen euro zal opleveren.

De Pro League bevestigde het nieuws vrijdag in een persbericht. “Eleven zal de komende vijf seizoenen (2020-2025), als exclusieve rechtenhouder, de rechten exploiteren van alle competities van de Pro League: 1A, 1B, Women Super League, de bekercompetitie, de Supercup en de E-Pro League”, klinkt het.

Pierre François, CEO van de Pro League: “Ik ben verheugd door de ondertekening van de overeenkomst én ook door de relatie die Eleven Sports en de Pro League tijdens de onderhandelingen reeds opbouwden. De overeenkomst is uiteraard in lijn met de bepalingen uit de tender. We ondertekenen vandaag een sterke overeenkomst, waar zowel onze clubs als de fans van zullen genieten. Het Belgisch voetbal staat aan het begin van vijf mooie jaren!”

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: “Het sluiten van een overeenkomst van een dergelijke omvang, vraagt tijd. Ik wil Pierre François en Leander Monbaliu van de Pro League, alsook de 24 clubs, bedanken voor het vertrouwen. Dit is een nieuwe stap voor het Belgische voetbal. Wij staan te popelen om er op 7 augustus aan te beginnen. In de komende dagen zullen we getekende akkoorden kunnen aankondigen en zullen we ook onze plannen voor volgend seizoen toelichten.”

Eleven Sports en de Pro League zullen in de komende weken hun plannen toelichten.