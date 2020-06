Kosovaarse president beschuldigt tribunaal van “herschrijven van geschiedenis”

De Kosovaarse president Hashim Thaçi beschuldigt het Kosovotribunaal ervan de geschiedenis te willen herschrijven, nadat de speciale aanklager van de rechtbank hem woensdag aanklaagde voor misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden tijdens de oorlog met Servië.

Op Facebook kondigde de president aan dat hij geland was in Tirana, op weg terug naar Kosovo, waar hij zondag zijn landgenoten zal toespreken. Hij sprak zich nog niet uit over zijn inbeschuldigingstelling, maar op zijn omslagfoto is wel de boodschap “Niemand kan de geschiedenis van Kosovo herschrijven” te lezen.

Thaçi was in de Kosovo-oorlog eind jaren negentig aanvoerder van het UÇK, een guerillabeweging van etnische Albanezen, die meer dan twintig jaar geleden de opstand tegen Belgrado is begonnen. Kosovo was toen nog de zuidelijke provincie van Servië.

Thaci en anderen worden beschuldigd van “misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden, met inbegrip van moord, het doen verdwijnen van personen, vervolging en foltering”, deelde het tribunaal in Den Haag woensdag mee. Samen met anderen zou Thaci voor meer dan honderd moorden verantwoordelijk zijn. Hij is op tien punten aangeklaagd.

Thaçi heeft eerder gezegd te zullen meewerken met het Kosovotribunaal. Hij zegt dat hij onschuldig is en niets te verbergen heeft. De aanklachten moeten nog worden goedgekeurd.