Beveiliging van ‘slimme apparaten’ is vaak “zo lek als een zeef”: “En eenmaal de hacker controle heeft, zijn de mogelijkheden eindeloos”

Deed jouw robotstofzuiger mee aan een grootschalige cyberaanval? Of was je deurbel de dader? Het zou zomaar kunnen, want uit een nieuw onderzoek van consumentenorganisatie Test-Aankoop blijkt dat heel wat ‘slimme’ apparaten qua beveiliging “zo lek als een zeef” zijn. “En eenmaal een hacker de controle over je toestel heeft, zijn de mogelijkheden eindeloos.”