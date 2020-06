Agenten niet vervolgd voor dood Lamine Bangoura: “Schandalig dat ze hiermee wegkomen”

Twee jaar geleden overleed Lamine Bangoura toen hij tijdens een uithuiszetting door de politie onder bedwang werd gehouden. De betrokken agenten worden niet langer vervolgd, besliste de raadkamer op vrijdag. “We zijn opgelucht dat de lijdensweg voor de agenten en hun familie eindelijk is afgelopen”, zegt hun advocaat. De familie tekent beroep aan tegen de beslissing.

Toen een gerechtsdeurwaarder op 7 mei 2018 de 27-jarige Lamine Bangoura uit zijn huurhuis in de Mezenstraat in Roeselare moest zetten, liet die dat niet zonder slag of stoot gebeuren. De deurwaarder vroeg ...