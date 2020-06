Politiechef van Mexico-Stad gewond bij aanslag

De politiechef van Mexico-Stad is bij een aanslag gewond geraakt. De 38-jarige politiechef Omar García Harfuch vertoeft niet in levensgevaar, tweette burgemeester Claudia Sheinbaum.

De aanval was volgens haar vroeg in de ochtend (lokale tijd) in de woonwijk Lomas de Chapultepec gebeurd, waar veel mensen met hogere inkomens wonen. Volgens de procureur-generaal van de hoofdstad, Ernestina Godoy Ramos, zijn er bij het onderzoek twaalf arrestaties gebeurd.

Net als heel Mexico lijdt de hoofdstad onder veel geweld. Dat is grotendeels toe te schrijven aan kartels en bendes die zich bezighouden met drugshandel, ontvoering en afpersing

Garcia Harfuch werd afgelopen oktober benoemd in Mexico-Stad. Hij maakte naam door het arresteren van Damaso Lopez Nunez, de opvolger van drugsbaron Joaquin “El Chapo” Guzman, in 2017 in Mexico City. De twee drugsbazen zitten levenslange gevangenisstraffen uit in de Verenigde Staten.