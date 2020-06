OHL-trainer Marc Brys over competitieformule: “1A met 18 is beste oplossing, wie trekt dat in twijfel?”

Tien dagen is Marc Brys nu trainer van OHL. Het heeft hem de tijd gegeven om zich een mening te vormen over de afwikkeling van het voetbalseizoen. “Wat de auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit zegt, klopt”, meent de Antwerpenaar. “Een formule met achttien clubs in 1A is niet ideaal, maar wel de beste oplossing.”

Momenteel staat de promotiefinale tussen OHL en Beerschot nog altijd op de kalender, en dus bereidt Brys zich daar ook op voor. “Ik ga er nog altijd vanuit dat wij op 2 augustus die levensbelangrijke wedstrijd tegen Beerschot spelen, en van al de rest probeer ik mijn spelers weg te houden”, klinkt het. “Ik zou die finale ook graag spelen. De sterkste moet opgaan.”

Hoe graag hij de finale vanuit sportief oogpunt ook zou spelen, ondertussen heeft de nieuwe OHL-coach toch ingezien dat de Leuvenaars zich in een slechte uitgangspositie bevinden. “We zijn in een situatie gedwongen die niet werkzaam is, onze club wordt bijna gegijzeld. Als wij nieuwe spelers aantrekken, kunnen we die moeilijk gebruiken in oefenwedstrijden. Onze focus ligt helemaal op 2 augustus. Zelfs op training zullen die nieuwe gasten minder aandacht krijgen.”

Tegelijkertijd een promotiefinale, een nieuw seizoen in 1B én een nieuw seizoen in 1A voorbereiden is op zijn zachtst gezegd een moeilijke klus. “Hoe kunnen wij nu ooit het seizoen goed voorbereiden? Dat is onmogelijk. Een finale vergt een heel andere aanpak en focus. Onze trainingen en oefenwedstrijden zullen in functie van de promotiefinale staan, maar een week later moeten we wel klaar staan voor de nieuwe competitie. Dat gaat bijna niet. Een nieuw seizoen vraagt een ernstige voorbereiding, niet eentje van vijf dagen.”

Zwaar benadeeld

Brys sluit zich aan bij het oordeel van de auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit, die woensdag zijn advies formuleerde. “Ik ben zo blij dat hij de zaken op een nuchtere, realistische manier verwoord heeft. Die mens heeft geen enkel persoonlijk belang en stelt duidelijk dat OHL en Beerschot zwaar benadeeld worden in de huidige gang van zaken. Dat zijn feiten. Eigenlijk denkt 90 procent van de mensen er zo over. Wat hij zegt, klopt: een formule met achttien is niet ideaal, maar wel de beste oplossing op dit moment. Wie kan dat in twijfel trekken?”

Behalve een slechte zaak voor Leuven is de huidige gang van zaken volgens Brys ook een bijzonder slechte zaak voor het Belgisch voetbal. “Ik heb dit jaar een paar maanden in het buitenland gezeten en kan ik u zeggen dat het niet bepaald positief is wat ze in andere landen schrijven over onze competitie. België slaat een mal figuur”, besluit de kersverse trainer van OHL.