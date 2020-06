Du jamais vu: zijn premier is populairder dan hijzelf, dus hoopt president Emmanuel Macron dat Edouard Philippe opstapt om burgemeester te worden

De Franse president Emmanuel Macron zal zondag na de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen twee uitslagen met extra aandacht bekijken. De score van zijn eigen République En Marche uiteraard. Maar ook het resultaat in de havenstad Le Havre, in de hoop dat zijn premier Edouard Philippe daar zegeviert en vertrekt voor het burgemeesterschap. Het zou het leven van de president makkelijker maken. Philippe is populairder dan de president. Dat is onuitgegeven en het maakt Macrons herverkiezing in 2022 nóg moeilijker.