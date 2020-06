Als u straks aan uw ijsje lekt, denk dan eens aan deze man

Merci Francesco Procopio dei Coltelli. Je zal het geen tien keer snel na elkaar zeggen. Eén keer wordt zelfs al moeilijk. Maar toch verdient deze Siciliaan een dikke merci. Omdat hij eeuwen geleden ijscrèmes naar het gewone volk bracht, en we door hem vandaag, morgen, overmorgen, … van crèmeke lik kunnen doen op een zeedijk of in onzen hof. Straffer nog, de man was niet alleen betrokken bij de ijsrevolutie, maar ook een heel klein beetje bij de Franse.

In de rubriek ‘De Loftrompet’ brengen we deze zomer elke week een ode aan iemand die het zomerse leven een pak aangenamer gemaakt heeft.