Bob Cools, oud-burgemeester van Antwerpen: “Zwarte Zondag is de grootste schandvlek van heel mijn politieke loopbaan”

Bob Cools (86) hoort niet meer zo goed, maar zijn spraak is nog altijd plechtig. De Britten, een van zijn geliefde bevolkingsgroepen, zouden het als stiff upper lip durven te stigmatiseren, maar daar is ie te Antwerps voor. Want Bob Cools ís Antwerpen. Elf jaar burgemeester en daarna nog eens zes jaar OCMW-voorzitter, voor de toenmalige SP. “Ik heb mijn stad haar centrum teruggegeven door het autovrij te maken. Maar Het Probleem, dat voor het eerst zichtbaar werd op die Zwarte Zondag in 1991, daar heb ik nooit een antwoord op gevonden.” Los van die schandvlek heeft hij het aardig naar zijn zin, zegt hij. En dat wil hij nog even zo houden. “Tot ik 104 ben.”