“Nyrstar moet algemene vergadering uitstellen”

De handel in het aandeel van Nyrstar is vrijdag even na 15 uur opgeschort. Het aandeel is geschorst in afwachting van de publicatie van een persbericht, meldt de financiële regulator FSMA. Dat persbericht is er nog niet, maar uit verschillende bronnen is vernomen dat Nyrstar een rechtszaak verloren heeft, waardoor het bedrijf de algemene vergadering van 30 juni moet uitstellen.

Minderheidsaandeelhouders van Nyrstar waren eerder in kort geding naar de rechtbank gestapt omdat ze de AV willen uitstellen. Op die algemene vergadering, die gepland was op 30 juni, wilde het bedrijf de ontbinding van Nyrstar voorleggen. Maar na kritiek van de FSMA liet het bedrijf weten dat het op 30 juni de aandeelhouders zal voorstellen om de ontbinding uit te stellen. Een groep minderheidsaandeelhouders vreesde evenwel dat indien grootaandeelhouder Trafigura het uitstel wegstemt, de ontbinding van Nyrstar een feit is.

De FSMA communiceerde begin deze maand dat het wil dat Nyrstar de beslissing tot invereffeningstelling uitstelt tot minstens 3 maanden na een definitieve rechterlijke beslissing in een andere zaak die de groep kleine aandeelhouders gestart is. In die zaak, ook een kort geding, vragen ze de aanstelling van een panel van gerechtsdeskundigen.

Kris Vansanten van RSQ Investors, dat de betrokken groep Nyrstar-aandeelhouders verenigt, bevestigt dat de rechter vrijdag oordeelde dat Nyrstar de algemene vergadering van 30 juni moet uitstellen. De algemene vergadering mag pas samenkomen drie maanden na uitspraak in de andere zaak. Daar verwacht Vansanten uitspraak eind september.

Vansanten is tevreden met de uitspraak. “Het is een belangrijk gebeuren voor ons. Eindelijk dat er gehoor begint te komen voor onze oproep.”

Het rommelt al een tijd bij de Belgische beursgenoteerde groep, die vorig jaar gered moest worden door hoofdaandeelhouder Trafigura, een grondstoffenhandelaar. De kleine aandeelhouders werden daar de dupe van, want het resultaat is voor hen een de facto onteigening. Sindsdien is er een juridische strijd gaande op verschillende fronten.