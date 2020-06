Justin Bieber in de tegenaanval: twee vrouwen die zanger beschuldigen van aanranding aangeklaagd voor 20 miljoen dollar

Justin Bieber heeft een rechtszaak aangespannen tegen de twee vrouwen die hem beschuldigen van aanranding. De twee schreven afgelopen zaterdag op hetzelfde moment op sociale media dat de Canadese zanger hen had misbruikt, maar Bieber ontkent die aantijgingen ten stelligste. Hij eist nu 20 miljoen dollar als schadevergoeding voor de “waanzinnige en verzonnen leugens”.

Een vrouw, die enkel bekendstaat als ‘Danielle’, schreef op Twitter over haar ervaringen met Bieber na een optreden in de Amerikaanse stad Austin in maart 2014. Ze claimt dat de zanger haar na afloop seksueel aanrandde in een hotel. “Justin dwong me om te beloven dat ik niets zou vertellen, of dat ik anders zwaar in de problemen zou komen. En daarna vroeg hij me om bij hem in bed te komen liggen. Ik vroeg mezelf af: ‘Hoe is dit in hemelsnaam normaal?’”

Een andere vrouw, die enkel bekendstaat als ‘Kadi’, claimt dan weer dat de bodyguard van Bieber haar in mei 2015 na een ontmoeting met fans in New York uitnodigde naar de hotelkamer van de zanger, waar Bieber haar aangerand zou hebben. “Ik vroeg hem om te stoppen”, schrijft de vrouw op sociale media, “en bleef maar zeggen dat ik geen seks kon hebben voor ik getrouwd was.”

Er bestaat echter grote twijfel over de waarachtigheid van het verhaal van ‘Kadi’: nadat het nieuws over de rechtszaak bekend was geraakt, doken er oude berichten van de vrouw op waar ze een andere versie van de feiten vertelt.

20 miljoen dollar

Bieber ontkent dan ook ten stelligste beide beschuldigingen, en claimt dat hij over “onweerlegbaar bewijs” beschikt dat de verhalen “waanzinnige en verzonnen leugens” zijn. De zanger spande donderdag dan ook een rechtszaak aan tegen beide vrouwen voor laster en eerroof, waarin hij 10 miljoen dollar (zo’n 9 miljoen euro) schadevergoeding van elk van de twee vrouwen eist.

“Deze vrouwen spannen op frauduleuze wijze samen in hun jacht op aandacht en beroemdheid, door kwaadaardige, verachtelijke en duidelijke foutieve, verzonnen en lasterlijke beschuldigingen op sociale media te plaatsen”, klinkt het. “Het is overduidelijk dat deze twee individuen munt proberen te slaan uit het klimaat van angst dat momenteel heerst in de entertainmentindustrie.”