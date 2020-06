Wanneer een frituur om meer dan alleen eten draait: onze lezers vertellen waarom hun favoriet de ‘Beste frituur van Vlaanderen’ is

Elke vrijdag- en vaak nog enkele andere avonden staan we massaal aan te schuiven in ons favoriete frituur. En die is even vaak een favoriet om zijn lekkere frietjes als voor andere dingen: een gulle glimlach, een kleine extra attentie,... Wij gaven onze lezers de kans om hun waardering voor die kleine dingen in te sturen en we werden overrompeld door reacties. Het was onmogelijk om ze allemaal in een artikel te gieten, dus hebben we er de mooiste uitgekozen.

Elfriede S. - Frituur Chanry in Herk de Stad

“De vriendelijke uitbaters van frituur Chanry te Herk de Stad maken speciaal voor mijn zieke moeder van 88 jaar een zachte kippenfilet gereed alhoewel het niet eens op hun menu staat. Dit op hun eigen voorstel omdat ze dachten dat de gefrituurde kip te zwaar voor haar te verteren zou zijn ‘s avonds samen met hun superlekkere frietjes met mayonaise. En ze houden ook nog eens rekening met het uur dat de verpleging haar slapen komt leggen en roepen mij dan uit de wachtrij naar voren als ik mijn bestelling op het afgesproken uur kom afhalen zodat mijn moeder rustig de tijd heeft om te eten. Zo een klantenservice is hartverwarmend.”

Shainy V. - Brugge(naam van de frituur werd niet ingestuurd)

“Oké, de frietjes zijn er lekker en nooit vet, er is veel keuze aan vleesjes en er is een fijn terras in de zon of in de schaduw!! Als je geluk hebt kan je de vriendelijke baas hun zelfgemaakte verse brochetjes zien stekken! Maar DE troef van deze populaire frituur is absoluut de bazin: Sofie! Charme in overvloed, kent haar klanten en hele bestellingen uit het hoofd! Kom op een vrijdagavond en je zal zelf zien dat, ondanks het vele volk, ze supervriendelijk en goedlachs is (het mondmasker ten spijt); een TOPWIJF! Veel succes in jullie zoektocht naar de beste frituur, maar voor ons,vele Jabbekenaars is dit de beste!!”

Vincent V. - Wichelen(naam van de frituur werd niet ingestuurd)

“Ik wil zo graag de zaak in de kijker zetten die mijn ouders uit de grond gestampt hebben 40 jaar geleden. sinds deze zomer heb ik de zaak overgenomen maar ze bakken nog steeds met evenveel zin onze zelfgesneden dagverse frieten. Altijd welkom!”

Benjamin V.W. - Frituur Het Houten Kruis in Waasmunster

“Het Houten Kruis is dé frituur van onze gemeente waar de uitbaters ondanks de taalbarrière perfect inspelen op onze noden! Ze hebben ook het perfecte vleesje gevonden voor de vele twijfelaars: ‘de twijfelaar’.”

Nele V. E. - Frituur Philippe in Wingene

“Frituur Philippe in Wingene. De frietjes zijn heerlijk gebakken, een mooi aanbod met verse hamburgers, voor iedereen wat wils. Philippe is altijd vriendelijk en attent, een babbeltje of liever de krant lezen, er is ruimte en tijd. Tijdens de corona werd zijn frituur aangepast. De bestelling online en het afhalen voorloopt moeiteloos, vlot en steeds met een glimlach.”

Nathalie V. - Frituur Breugelhof in Liezele

“Ik kom al heel lang naar frituur Breugelhof. De uitbaters zijn altijd super vriendelijk, de frieten heel lekker en alles is vers. Het is er ook heel proper. Tijdens de Corona-crisis zijn ze hard blijven doorwerken. Geen dag hebben ze gesloten. Ze hebben heel de zaak aangepast naar de opgelegde maatregelen en de klanten respecteerden dit. Vandaar ook mijn respect voor hen.”

Ward M. - Frituur 2000 Wetteren

“Frituur 2000 word uitgebaat door een pracht koppel! Deze 2 dames zijn zeer vriendelijk naar hun KLANTEN toe en zijn in heel België bekend met hun frituur. Niet enkel de frieten maar ook de snacks worden heerlijk klaargemaakt! Daar zou iedereen een voorbeeld aan kunnen nemen. Tevens heb je er ook veel plaats om je frietjes in de frituur op te eten buiten coronatijden. Orde en netheid 10/10.”

Jolien B. - Frituur ’t Pand in Assenede

“Frituur ‘t Pand is de allerbeste frituur! Het is een frituur waar je volledig op je gemak kan zitten met een prachtig interieur, je zou eerder denken ik zit op restaurant dan in een frituur. De uitbater is nog een jonge gast die gedreven is in zijn vak. Alsook zijn het bijna allemaal jonge studenten die er werken. De smaak van de frietjes zijn dan ook overheerlijk.”

Evelien V. - Chef Croque in Ramsel

“Omdat deze 2 heren altijd met een fantastische lach en groet klaarstaan om je te ontvangen. Bovendien maken ze alles vers klaar ( spaghetti, stoofvlees, chili con carne...). Ze hebben uiteraard ook de beste frietjes en persoonlijke aanpak. Zo schrijven ze soms een lieve boodschap op verpakking van afhaalgerechten. Chef Croque in Ramsel zonder twijfel!”

L. J. - Den Dries in Beerzel

“Al sinds mijn kinderjaren eet ik frietjes bij Manuella. Een topvrouw met een hart van goud die ons niet enkel verwent met lekkernijen in de frituur maar ook met haar rijmpjes op Facebook. Ondertussen is ze spijtig genoeg van locatie veranderd naar Beerzel. Maar zelfs nu ze 10 à 15 minuten verder zit zijn er nog steeds klanten van vroeger die haar in Beerzel gaan bezoeken om een babbeltje te doen en een friet te eten. Als er nu één iemand zo met haar klanten begaan is en daarbovenop nog eens zo een lekkere frietjes bakt dan is het Manuella.”

Cindy V. - Frituur het Heet Frietje in Schoten

“Twee toffe uitbaters die er steeds staan met de glimlach ondanks de tegenslag die ze hebben gehad, en er één herstellende is van kanker, heerlijke verse friet met de beste huisgemaakte tartaar van de wereld en super huisbereid stoofvlees en huisgemaakte saté. Frituur het Heet Frietje is gewoon top met mega porties.”

Steven M. - Frituur Alaska in Bredene

“Door het overlijden van de vorige eigenaar (vader) namen dochter en haar vriend deze frituur over en presteren hetzelfde zoals voorheen. Trots op de nieuwe eigenaren en vaste klant sinds verhuis naar Bredene.”

Wim D.D. - Frituur De Gendarm in Schepdaal

“Frituur De Gendarm is al jaar en dag een gevestigde waarde in Dilbeek, uitgebaat door Frederik en Valerie. Er heerst een familiale sfeer als men de frituur binnenstapt en klanten worden op hun wenken bediend door hun ruim assortiment. Terwijl de bestelling wordt klaargemaakt, is er ook altijd ruimte en tijd voor een amicale woordenwisseling met Frederik die met zijn humor je dag meteen goed maakt.”

Dirk D. - Frituur De Markt in Blankenberge

“De lekkerste frietjes, grote keuze luxe hamburgers op de bakplaat, verse tartaar, huisgemaakte verse gerechten en niet te vergeten altijd een vlotte babbel en een lach, al dan niet vergezeld van een lekkere pintje of een wijntje, Top bediening!!!”

Christophe S. - De Frietist in Kortenberg

“De Frietist is voor ons een overduidelijke winnaar. Lekkere frietjes in grote porties, heerlijke originele burgers en de klassiekers op de kaart, bestellen online of via de app én levering aan huis! Ook ecologisch staan zij mijlen ver voor, recycleerbare verpakkingen en levering met elektrische wagens. Een TOP frituur die onze Belgische frietcultuur naar een nieuw niveau brengt!”

Jarno D.S. - Frituur GusTa in Overmere

“Voor mij is frituur GusTa de beste frituur van Vlaanderen, omdat telkens als ik er kom, ze mij in een warme huiselijke sfeer ontvangen. We slaan steeds een leuke babbel, de frietjes zijn geweldig, huisgemaakte bereidingen en lekkere artisanale hamburgers maken het plaatje af.. Beste frituur van Vlaanderen, beste frituur van België!”